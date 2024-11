Consiglio comunale Barletta, approvato il bilancio consolidato

BARLETTA – Approvato nell’ultimo consiglio comunale di Barletta il bilancio consolidato 2023. Al terzo tentativo in un mese circa e dopo le numerose polemiche sui famosi diciassette della maggioranza, l’amministrazione Cannito riesce a trovare i numeri per superare lo scoglio del provvedimento economico. Forza Italia ha votato a favore in tutti i punti all’ordine del giorno, eccezion fatta proprio per il bilancio.

L’opposizione prende atto della votazione favorevole della maggioranza, ma continua a lamentare la disorganizzazione e la scarsa programmazione del centrodestra per la città.

