Frattini: ‘Jindal conferma gli investimenti previsti a Brindisi’

“Le Aziende continuano a misurarsi con grosse problematiche di sostenibilità economica a ciò si aggiunge la riduzione dei volumi produttivi dovuta ad una contrazione dei mercati, per questo – dichiara Antonio Frattini, segretario generale della FILCTEM CGIL di Brindisi -, nella tarda mattinata di martedì 27 dicembre in Confindustria è stata sottoscritta la proroga per altre 13 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che sarà attuata dopo aver esaurito da parte dei lavoratori i periodi di ferie e Recuperi Orari arretrati. La RSU sarà chiamata in Azienda, con cadenza mensile per una verifica sull’andamento degli ordini, sulla gestione delle ferie e soprattutto per garantire i giusti meccanismi di rotazione”.

”L’Azienda – continua Frattini – ha confermato l’implementazione di una serie di investimenti per compensare il fabbisogno energetico e provare a ridurre il costo dei prodotti sul mercato, attraverso l’installazione di un vasto impianto fotovoltaico su tutti i tetti dei capannoni aziendali, un nuovo Tri-generatore per la produzione di energia elettrica ed il recupero di frigorie e calore, una serie di procedure operative interne per il risparmio energetico e l’efficientamento di alcune linee di produzione”.

”Jindal, a seguito della richiesta di aggiornamento sullo stato dell’investimento HORIZON, ha precisato che detto investimento procede nella sua realizzazione. La data stimata per il completamento, giugno 2023, slitterà a Settembre 2023”, sottolinea il segretario generale della FILCTEM CGIL di Brindisi”.

Una sfida importante continuare a garantire il futuro occupazionale ai circa 300 Lavoratori dell’importante player del settore Gomma Plastica di Brindisi”, chiude Antonio Frattini, Segretario Generale FILCTEM CGIL.