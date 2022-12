Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Un brutto episodio ha scandito la cronaca delle ultime ore.

Rubata nella notte la statuetta di Gesù Bambino che si trovava nel presepe allestito dalla Pro Loco in piazza Dante a Francavilla Fontana.

I vandali hanno divelto la rete, e dopo aver danneggiato il presepe, oltre alla statuetta di Gesù Bambino, hanno anche rubato le offerte lasciate dai visitatori che hanno apprezzato l’ opera realizzata da Simone Saracino.





“Siamo dispiaciuti per questo gesto. Saremmo tentati di definirlo un banalissimo atto vandalico, ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Giovanni Colonna – temiamo invece che sia il segnale di un’incalzante povertà educativa, strettamente connessa alla povertà culturale ed economica, che purtroppo attanaglia anche la nostra comunità”.

Appena si è diffusa la notizia, sono state tantissime le telefonate e i messaggi di sdegno per l’accaduto e di altrettanta solidarietà e disponibilità a intervenire per ripristinare il tutto.

“La comunità con i suoi valori migliori non è minimamente scalfita da questa azione che, piuttosto, isola chi si è reso autore e complice di questo ignobile gesto. Tutto sarà rimesso in ordine e Gesù Bambino ritornerà subito al suo posto. Lo schiaffo arrecato dalla mano ignorante di ignoti verrà cancellato dalla carezza di molti”.

Il presepe è stato costruito con materiali di riuso, le luminarie sono state realizzate dalla ditta “iluminarie” di San Vito dei Normanni: sono state stampate con una stampante 3D e sono in amido di mais, un materiale completamente biodegradabile.

Il presepe è stato realizzato dal giovane presepista Simone Saracino, pugliese, originario del Brindisino. Laureato in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, collabora abitualmente in importanti scenografie per la televisione; è vincitore di diverse mostre di presepi nazionali e internazionali, tra le quali la mostra “100 Presepi dal mondo” in Roma.