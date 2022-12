Condividi su...

BRINDISI – Debiti fuori bilancio per la sicurezza stradale approvati dalla Provincia di Brindisi nell’ultimo consiglio provinciale del 2022. Si tratta di lavori di urgenza sulla Strada Provinciale n.87 “Litoranea sud di Brindisi diramazione per lido Cerano” di messa in sicurezza della falesia e degli interventi sulla strada Provinciale n. 51 Oria-Cellino S. Marco all’intersezione con la strada vicinale “Li Pasuli”. Interventi urgenti e importanti ma non sufficienti che riportano il dibattito sulla mancanza di fondi per l’ente provincia con il presidente Mattarelli che guarda con speranza ad un intervento risolutivo del governo per il 2023.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts