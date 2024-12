Fratelli d’Italia: Lecce inaugura un nuovo inizio

Un comunicato che celebra la pioggia di milioni che arriverrano attraverso i fondi di Coesione e Sviluppo e che porta la firma di Fratelli d’Italia del capoluogo salentino De Giovanni Fabiola, Faggiano Monica, Giordano Anguilla Roberto, Greco Maria Luisa, Pasquino Andrea, Tramacere Oronzino:

“Quello che si profila a partire da oggi è uno scenario completamente nuovo per la città di Lecce, con un orizzonte sconfinato di occasioni di sviluppo culturale, turistico, archeologico e marittimo.”

È il commento del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lecce al termine della conferenza stampa presieduta dal sindaco Adriana Poli Bortone per presentare la dotazione finanziaria assegnata alla città di Lecce attraverso i fondi di Coesione e Sviluppo.

84 milioni di euro – sottolineano i consiglieri comunali – rappresentano un’attestazione di grande interesse ed attenzione per il comune capoluogo, che ha tutte le caratteristiche per rilanciare la programmazione dei prossimi anni attivando meccanismi di propulsione progettuale che possono essere resi plausibili dagli strumenti finanziari presentati oggi.

Per i consiglieri di Fratelli d’Italia non si tratta soltanto di una tappa strategica ma di un vero e proprio ‘nuovo inizio’ per Lecce e i suoi abitanti e per i tanti turisti e visitatori che sceglieranno la nostra città come meta delle loro vacanze. Una città di mare, una città romana, una città medievale che si intrecceranno in una città moderna in grado di offrire l’immagine della Lecce di domani.

Tutto questo è reso possibile dall’impegno attento e scrupoloso del Governo Meloni, e all’attenzione dimostrata dal Ministro Fitto, al quale va il nostro grato apprezzamento.

Fin da oggi questo gruppo consiliare di Fratelli d’Italia assicura massimo sostegno ed impegno per la realizzazione di tutti i propositi espressi oggi in sede di conferenza stampa.

