Franco Cinque deciso: “Devo salvare il Manfredonia”

Un punto per ripartire, il Manfredonia c’è e ha lanciato un segnale importante. Ricevere questo Martina dopo i cinque gol incassati a Brindisi sembrava una “mission impossible”, ma i ragazzi di Franco Cinque hanno mostrato vivacità e carattere, proprio quello che chiede il tecnico sipontino. In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo contro una schiacciasassi, messa in difficoltà paradossalmente proprio in dieci uomini. Un pari che non cambia la classifica, invariato il terzultimo posto, ma che accresce sicuramente l’autostima del gruppo.

Soltanto tredici punti al giro di boa, sette in meno rispetto a quelli di un anno fa, campionato poi concluso con la salvezza conquistata all’ultima giornata. L’attuale terzultimo posto non lascia tranquilli, per evitare patemi servirà un girone di ritorno da playoff. Da sipontino doc, Franco Cinque non usa mezze misure, le sue parole nel servizio.

