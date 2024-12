Lecce, Guilbert squalificato: salterà la sfida con il Como

Unico squalificato per il prossimo turno è Frédéric Guilbert, difensore del Lecce. Il Giudice Sportivo ha deciso per una giornata di stop a seguito dell’espulsione rimediata nella partita con la Lazio. Il francese è stato punito per aver “volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete”. Guilbert non sarà quindi disponibile per la trasferta con il Como al Sinigaglia, fissata per lunedì 30 dicembre.

