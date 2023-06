Francavilla, partorisce in auto mentre si reca al SS Annunziata

Il punto nascita del “Camberlingo” chiuso continua a provocare problemi e disagi. Qualche giorno fa l’auto su cui viaggiava una donna di Francavilla Fontana costretta a recarsi all’ospedale di Taranto per dare alla luce la propria figlia è stata costretta a fermarsi ed a partorire nell’angusto abitacolo del mezzo senza alcuna assistenza medica e sanitaria.

“In ospedale – racconta la signora Francesca diventata mamma per la terza volta con l’ultima nata di nome Matilde in una lettera aperta inviata al sito online “Lo Strillone” – non siamo riusciti ad arrivarci. La bambina è nata nella nostra auto nel tragitto con l’aiuto di mio marito che, vedendo le forti contrazioni così ravvicinate e con ormai la testolina della nostra bimba uscita, ha dovuto accostare bruscamente sul Ponte Punta Penne per aiutarmi a partorire. La nostra bimba dopo quattro spinte è nata senza complicazioni. Al pronto soccorso, increduli, nel vedere la bimba avvolta nella giacca, ci hanno fatto i complimenti per la bravura nel parto”.

