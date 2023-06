Spaccio, estorsione e lesioni personali: tre arresti a Bisceglie

BISCEGLIE – Tre persone arrestate dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, rapina e lesioni personali. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani si riferisce a fatti accaduti tra ottobre del 2022 e febbraio del 2023, quando un 22enne biscegliese, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe ceduto ripetutamente e a credito ad un suo cliente numerose dosi di cocaina. Quest’ultimo, a causa dei debiti accumulati, sarebbe stato minacciato e aggredito dal pusher e da due suoi conoscenti, di 21 e 22 anni, entrambi biscegliesi.

I tre si sarebbero presentati sia presso l’abitazione del debitore, sia presso l’attività di ristorazione di famiglia. Anche per strada si sono susseguite minacce di morte e aggressioni fisiche per la restituzione di 400 euro. La vittima ha sporto più denunce ai Carabinieri, che sono intervenuti con accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani. Le testimonianze raccolte e le immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire ai tre responsabili. In due sono stati trasferiti presso il carcere di Trani, il terzo è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari.

