Barletta Calcio, futuro societario: verso i giorni decisivi

BARLETTA – Un esito, in un senso o nell’altro, entro metà della prossima settimana. Il Barletta Calcio scioglierà i nodi sul futuro societario nei primi giorni di giugno e lo farà o con la permanenza in carica di Mario Dimiccoli come presidente biancorosso, oppure con una cordata di imprenditori locali che potrebbero prendere le redini del club.

L’attuale patron ha dichiarato che la fase di stand-by, durante la quale saranno attese proposte ufficiali e concrete per rilevare il Barletta, durerà fino alla settimana dal 5 all’11 giugno, dopodiché scatterà la programmazione della stagione 23/24 con la proprietà attualmente al comando. Mercoledì Dimiccoli e il vicepresidente Francesco Divittorio, dallo scorso weekend divisi sulla scelta del silenzio stampa fino al 30 giugno, sono stati fotografati insieme al tecnico Francesco Farina, in città per gli ultimi bilanci, economici e non, della stagione appena conclusa. Il presidente, già nei giorni scorsi, si è dichiarato pronto a costruire una squadra con l’obiettivo di vincere il campionato di Serie D.

La controparte interessata al sodalizio biancorosso, invece, proverà a sfruttare fino all’ultimo giorno la fase di stand-by, in modo da chiarire ruoli, posizioni e disponibilità economiche prima di formulare una proposta ufficiale a Dimiccoli. Gli incontri di questa settimana avrebbero permesso di fare passi in avanti tra i membri dell’eventuale cordata, ma non mancano i dubbi sulle condizioni attraverso le quali potrebbe essere presentata la proposta. Nuovi sviluppi attesi non prima di lunedì, per poi tracciare una linea e capire, in via definitiva, se l’affare potrà essere intavolato o meno. Flebile, infine, la pista che porta agli imprenditori campani.

