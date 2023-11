Francavilla, Giovinco: ‘Non dobbiamo guardare la classifica’

“Oggi era importante dare una scossa, mister ci ha aiutato parecchio. Questo è il risultato de lavoro di tutti. Sono contento per il gol, è stato importante per chiudere la partita. Ora dobbiamo continuare così perchè sin qui abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, Per ora dobbiamo evitre di guardare la classifica’. Così l’attaccante del Francavilla Giovinco al termine della gara vinta contro il Brindisi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp