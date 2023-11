In 10, alla Casertana basta Tavernelli per vincere a Taranto

🔴🔵 90’+1’ Ancora Tavernelli: calcia dalla distanza, Vannucchi è attento.

⏱️ 90’ Sono 4 i minuti di recupero.

🔴🔵 86’ SOSITUZIONE 🔄 Nella Casertana esce Paglino entra Matese.

🔴🔵 85’ Ammonito 🟨 Proietti per proteste.

🔴🔵 83’ Nonostante si in 10 e soffra, la Casertana sfiora il raddoppio con Anastasio, il suo destro viene deviato in angolo da Vannucchi.

🟥🟦 80’ SOSTITUZIONE 🔄 Ancora un avvicendamento in casa Taranto: esce Fabbro entra Samele.

🟥🟦 75’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia ancora Capuano: Fiorani prende il posto di Calvano.

🔴🔵 65’ Cross di Calapai, Luciani battezza sul fondo, ma Tavernelli col tacco per poco non sorprende Vannucchi.

🔴🔵 57’ Girata di testa in area di Sciacca, sopra la traversa.

🟥🟦 55’ Ammonito 🟨 Riggio per gioco falloso.

🟥🟦 50‘ Il Taranto spinge: Cianci vede Kanoute al limite, conclusione troppo debole per impensierire Venturi che blocca a terra.

🔴🔵 48’ Ammonito 🟨 Montalto per proteste.

🟥🟦 46’ Subito Taranto: destro da posizione angolata di Kanoute, alto.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Si chiude una prima frazione decisamente pimpante: Casertana meritatamente in vantaggio, ma il Taranto è cresciuto anche in virtù dell’uomo in più dopo l’espulsione di Casoli (rosso diretto) per gioco violento.

🟥🟦 45’+1’ Ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso.

⏱️ 45’ Concessi 3 minuti di recupero.

🔴🔵 43’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia anche la Casertana: risponde subito Cangelosi mandando in campo Paglino al posto di Taurino, ammonito.

🟥🟦 40’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Romano e Mastromonaco lasciano il posto a Orlando e Fabbro. Capuano inserisce due calciatori offensivi per sfruttare subito l’uomo in più.

🟥🟦 39’ Punizione di Romano dalla lunga distanza, a lato non di molto.

🟥🟦 35’ Sugli sviluppi dell’angolo, Riggio svetta di testa e sfiora il palo.

🟥🟦 35’ Progressione di Kanoute, che entra in area, supera Venturi e da posizione defilata calcia in porta, ma Celiento salva in corner.

🔴🔵 31’ Ammonito 🟨 Leonardo Taurino per gioco falloso.

🔴🔵 28’ Casertana in 10 uomini: espulso 🟥 Casoli per gioco violento nei confronti di Ferrara. Rosso diretto.

🔴🔵 17’ GOL DELLA CASERTANA: ⚽️ Tavernelli! Perfetto cross di Anastasio dalla sinistra, Tavernelli in tuffo di testa batte Vannucchi. Terza rete in campionato per l’attaccante dei campani.

🔴🔵 8’ la prima chance dell’incontro è per la Casertana: Calapai in area per Tavernelli, che gira di destro al volo, ma trova sulla sua strada un Vannucchi strepitoso. Poi allontana Antonini.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🔴🔵 CASERTANA 0-1

⚽️ RETI: 17’ Tavernelli (C)

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco (40’ Fabbro, 80’ Samele), Romano (40’ Orlando), Calvano (75’ Fiorani), Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci. Panchina: Loliva, Costantino, De Santis, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysai, Papaserio, Capone. All. Capuano.

🔴🔵 CASERTANA 433: Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Casoli, Proietti; Tavernelli, Montalto, Taurino (43’ Paglino, 86’ Matese). Panchina: Marfella, Ploskonos, Curcio, Galletta, Del Prete, Turchetta, Gigliofiorito. All. Cangelosi.

🟡 ARBITRO: Marco Emmanuele della sezione Aia di Pisa. Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari.

🟨 AMMONITI: Taurino, Montalto, Proietti (C); Calvano, Riggio (T).

🟥 ESPULSI: al 28’ Casoli (C) per gioco violento.

📌 NOTE: recuperi 3’/4’. angoli 2-4

