LATIANO – È stato ritrovato, in condizioni di salute relativamente buone, il 52enne di Francavilla Fontana che, lo scorso giovedì si era allontanato dalla comunità riabilitativa di Latiano dove era ospite da qualche tempo. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli. Le ricerche dell’uomo erano coordinate dalla Prefettura di Brindisi che, attivando il “Piano”, aveva messo in campo una squadra interforze costituita, tra gli altri, da carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnata, per ore, tra Latiano e Francavilla. Questa mattina, la bella notizia. Il 52enne è stato trovato, è vivo e sta bene.

La prefettura, con una nota, ha comunicato che l’uomo “è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi della struttura che lo ospitava dove, dopo aver girovagato, ha spontaneamente fatto ritorno. Il Prefetto Luigi Carnevale ringrazia tutte le componenti del sistema di protezione civile che hanno profuso un impegno eccezionale per la ricerca dello scomparso e, in particolare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Ferroviaria, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Latiano, i volontari di protezione civile, della Croce Rossa e della Associazione Penelope”.

