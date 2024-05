Ruvo del Monte, camion fuoristrada: perde la vita 53enne

Venerdì 31 maggio 2024 – A Ruvo del Monte (Potenza), nel pomeriggio, è morto un operaio che era alla guida di un camion finito fuori strada per cause in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco e gli operatori del 118 “Basilicata soccorso” che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

L’incidente è avvenuto sulla SP 219 nei pressi della cava Costantinopoli, nel comune di San Fele. L’autocarro trasportava materiale inerte. L’autista di 53 anni ha perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, e si è ribaltato, fermandosi contro un albero rimanendo incastrato nella cabina.

I Vigili del fuoco giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi. Per poter recuperare il corpo senza vita del conducente oltre a cesoie e divaricatori, sarà necessario l’utilizzo dell’autogrù. La strada è stata chiusa al traffico.

