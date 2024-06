Un ex carabiniere in pensione residente a Martina Franca è stato denunciato a piede libero e ha visto sequestrare il suo arsenale di armi dopo aver minacciato i suoi vicini di casa al culmine di alcuni litigi. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’episodio

Secondo i testimoni, l’uomo avrebbe tirato fuori un’arma e l’avrebbe puntata anche contro un avvocato intervenuto per mediare la situazione. All’arrivo della Polizia, l’arma non è stata trovata, ma la denuncia è stata comunque raccolta e le armi – due pistole e tre fucili regolarmente detenuti – sono state sequestrate.

Sembra che l’uomo abbia già avuto problemi di vicinato in passato e che le forze dell’ordine siano già intervenute per altri episodi simili. I residenti della zona sono preoccupati per la situazione e chiedono maggiori controlli. La Polizia sta indagando per chiarire i fatti e accertare le eventuali responsabilità dell’uomo.

