Francavilla Fontana, nel mirino della Funzione Pubblica del Ministero alcune “promozioni” in municipio

L’Ispettorato per la Funzione Pubblica in merito al conferimento “retroattivo” di specifici incarichi di responsabilità assegnati ad alcuni dipendenti del Comune di Francavilla Fontana ha sollecitato il segretario generale a fornire spiegazioni in merito. Il direttore Paola Finizio, dopo aver acquisito la segnalazione dell’avvocato Euprepio Curto, ex senatore, circa presunte irregolarità su due determinazioni dirigenziali, ha inviato una “pec” al segretario generale Marco Lesto.

Nella comunicazione dell’Ispettorato il segretario Lesto è stato invitato “a fornire chiarimenti facendo conoscere le eventuali determinazioni”. “Vi è da plaudire – ha dichiarato l’ex senatore – alla tempestività con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica ha dato seguito alla segnalazione con cui evidenzia la gigantesca illegittimità consumatasi nel comune di Francavilla Fontana, confermando con ciò la fondatezza dell’esposto. Non è vi, invece, da plaudire alla perseveranza con cui non solo non si è provveduto a revocare le determinate incriminate, ma addirittura in qualche caso si è proceduto alla liquidazione”.



