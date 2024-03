WASHINGTON (USA) – Giorgia Meloni non vede l’ora di vedere Joe Biden in Puglia, a Fasano, Borgo Egnazia, per il G7 in programma a giugno in provincia di Brindisi. L’invito è arrivato all’inizio del faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e il presidente degli Stati Uniti di venerdì sera, a Washington DC: “Giorgia e io – ha detto Biden – siamo grandi amici. La premier ha sostenuto gli Stati Uniti dal primo giorno che è entrata in carica”, ha detto il capo della Casa Bianca che ha ringraziato l’Italia per l’ “incrollabile sostegno” all’Ucraina.

Il meeting statunitense si è però aperto con l’invito della premier. “Sono felice di essere qui. Non vedo l’ora di vederti in Puglia, ti aspettiamo”. La Meloni si trova oltreoceano proprio come presidente di turno del summit mondiale che si svolgerà a Borgo Egnazia, a Fasano, dal 13 al 15 giugno.

