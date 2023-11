Francavilla Fontana, malore in auto: muore 57enne

FRANCAVILLA FONTANA – Non c’è stato nulla da fare per un 57enne di Francavilla Fontana deceduto a causa di un fatale malore mentre era a bordo della sua auto, parcheggiata su via Zullino, nei pressi di una scuola elementare. Un passante, intorno alle 13, aveva notato l’uomo privo di sensi nell’abitacolo, seduto al posto di guida: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul posto, insieme al 118, anche i carabinieri della locale compagnia.

