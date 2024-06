Francavilla Fontana, villa comunale ritorna nella gestione del Comune

Domani mattina al termine del sopralluogo la cooperativa che ha tenuto in gestione la villa comunale di Francavilla Fontana dovrebbe consegnare le chiavi al Comune. Da quel momento in poi la gestione diverrà nuovamente comunale in attesa di ulteriori sviluppi. Il 3 giugno scorso c’è stata la revoca da parte del Comune di Francavilla Fontana della concessione in gestione della villa comunale per “inadempienze contrattuali”. Il sindaco Antonello Denuzzo si sta adoperando per una riapertura nell’immediato dei cancelli con personale comunale provvedendo al ripristino di alcuni sevizi. Al momento la villa è chiusa.

