Stavano scrivendo frasi presumibilmente di contestazione alle forze dell’ordine sulle mura laterali della fontana “Tancredi” di Brindisi. Le due persone coinvolte e colte in flagrante sono state fermate e identificati dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Brindisi impegnata nei servizi di controllo in vista del G7. Si tratterebbe di due ragazzi italiani, da verificare le scritte possono collegarsi proprio all’avvicinarsi dell’evento del prossimo di G7 in Puglia che avrà proprio la sua apertura nella città Brindisi. Immediato comunque l’intervento di controllo e prevenzione

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts