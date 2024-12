Francavilla Fontana, verifica politica PD: Denuzzo convoca vertice urgente

Il Partito Democratico, attraverso Alessandra Latartara capogruppo del Pd, ha ufficialmente aperto, nell’ultima seduta del consiglio comunale, una crisi politica su diverse questioni. E’ stato evidenziato un certo distacco tra i consiglieri comunali della maggioranza e la giunta. In aula arriverebbero variazioni di bilancio senza una preventiva informazione ai consiglieri. Sul tavolo anche alcuni “distinguo” in seno ai movimenti civici ad iniziare dal Movimento 5 Stelle e una certa posizione un pò troppo morbida degli assessori con i dirigenti comunali. Per lunedì sera il sindaco Antonello Denuzzo ha convocato con urgenza un vertice con la partecipazione dei segretati e coordinatori. Si attendono sviluppi.

