Rita Sverdigliozzi alla guida del Commissariato di P.S. Celio: una carriera esemplare nella Polizia

Dal 2 dicembre, la dottoressa Rita Sverdigliozzi, ex dirigente della Squadra Mobile di Brindisi, assumerà l’incarico di Dirigente del Commissariato Sezionale di P.S. Celio a Roma, un ruolo prestigioso che corona una carriera di grande rilievo nella Polizia di Stato.

Attualmente in servizio presso il Commissariato Distaccato di P.S. di Colleferro, dove è stata assegnata lo scorso marzo, Sverdigliozzi si è distinta in incarichi di alto profilo e operazioni decisive contro il crimine organizzato, oltre che per il suo impegno sociale e educativo.

La carriera della dottoressa Sverdigliozzi è stata segnata da episodi che ne hanno messo in luce il coraggio e la determinazione. Tra questi, spicca un fatto accaduto nel 2017, quando era alla guida della Squadra Mobile di Pisa. Nonostante fosse alla quarta settimana di gravidanza, sventò una rapina nel centro di Roma, recuperando personalmente il bottino e arrestando il malvivente.



Nel 2019 guidò l’operazione che portò alla cattura di Giuseppe Raffaele Brandi, capo del clan omonimo legato alla Sacra Corona Unita. L’operazione Old Generation del 2020, invece, si concluse con l’arresto di 13 persone su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia. Tra il 2022 e il 2023, l’Operazione Vortice portò all’arresto di 26 membri del clan Romano-Coffa, attivo in traffici illeciti nel brindisino.

Oltre ai successi operativi, la dottoressa Sverdigliozzi si è distinta per l’attenzione ai crimini contro la persona, come violenze domestiche e stalking. Ha inoltre promosso iniziative educative, incontrando studenti e giovani in situazioni difficili per sensibilizzarli al rispetto della legalità. Durante la sua esperienza a Brindisi, ha collaborato attivamente con l’Istituto Professionale Morvillo Falcone, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.

Entrata nella Polizia di Stato nel 2005 come Vice Ispettore presso la Squadra Mobile di Roma, Sverdigliozzi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Tra questi, spiccano il comando della Squadra Mobile di Verbania e quello del Commissariato di P.S. di Omegna. Dal 2013, ha diretto le Squadre Mobili di Pisa e Brindisi, distinguendosi in entrambi i contesti per capacità investigativa e leadership.



Con il nuovo incarico al Commissariato Celio, Rita Sverdigliozzi rafforza il proprio ruolo come figura di riferimento nella Polizia di Stato, riconosciuta per la professionalità, il coraggio e l’instancabile dedizione alla sicurezza e al bene della comunità.

