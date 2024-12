Serie D, Rajkovic gol ed il Brindisi torna alla vittoria

Un Brindisi in piena emergenza mostra la grinta e la voglia di salvarsi battendo la Nocerina e lanciano un forte segnale della volontà di continuare a lottare per il raggiungimento della salvezza. Esordio con gol per l’atteso bomber Rajkovic che su rigore nella ripresa riporta il successo in casa brindisina. Nel primo tempo il vantaggio biancazzurro con Vasquez con Milan che neutralizza il rigore di Gerbaudo nel finale della prima frazione di gioco. Nella ripresa il momento pareggio di Marquez prima del definitivo vantaggio dei padroni di casa.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts