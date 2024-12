Virtus Francavilla, Gjonaj: “Gol tolto? Ecco come lo hanno motivato”

Eneo Gjonaj, attaccante della Virtus Francavilla, in conferenza stampa ha parlato così dopo il ko con il Matera: “Oggi ci è mancata la gestione dei momenti della partita, una squadra forte come la nostra che va avanti al 70′ e pur non essendo stata la nostra miglior partita, perlopiù in casa… avremmo dovuto vincere e invece ci siamo stranamente sfalsati. Forse l’episodio molto dubbio dell’1-1, ci ha tolto un po’ di energie nervose. Il modulo attuale? In passato l’ho fatto, ho già interpretato il ruolo di mezzala e lo faccio volentieri, il mister mi lascia libertà di muovermi negli spazi intermedi e giocare fronte alla porta viene più facile”.

Sull’episodio: “Le nostre proteste sono state molto intense, il guardalinee ci ha risposto che il portiere fosse l’ultimo uomo: non sappiamo cosa abbia pensato. Bisogna accettare l’errore perché sbagliamo tutti e anche gli assistenti. Ora tocca a noi rimboccarci le maniche, questo campionato è così difficile e dobbiamo continuare ad alzare l’asticella. Ci prepareremo al massimo per andare a Nocera e prenderci quanto perso oggi”.

