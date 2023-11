Francavilla Fontana, dibattito e reading teatrale a cura di Ucronia sulla violenza contro le donne

L’associazione culturale Ucronia di Francavilla Fontana, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ha organizzato per il 18 novembre, una manifestazione con dibaƫtito e spettacolo teatrale dal titolo “LiberiAMOci” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione femminile nella nostra società e ribadire con forza la necessità di intervenire in maniera concreta su questo fenomeno. “L’associazione ha ritenuto di confrontarsi con la cittadinanza e offrire spunti di riflessione oltre che predisporre un terreno per un’azione concreta di contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere”, ha dichiarato Alessandra Latartara presidente dell’associazione.

Con inizio alle ore 18, presso la sala “Mogavero” del Palazzo Imperiali, interverranno Claudia Nigro (sindacalista), Annamaria Padula (docente) e Silvia Paradiso (coordinatrice del progetto “La fabbrica del Farò). Modererà il dibattito Gisella Lopalco, del direttivo di “Ucronia”. A seguire andrà in scena una rappresentazione dal titolo: “Non si nasce donne…si diventa” – reading teatrale – musicale a cura di Gianluca Cervellera.

