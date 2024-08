Francavilla Fontana: controlli sul territorio, tre denunce

A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana ed eseguito nei comuni di Villa Castelli, Erchie, Oria e Torre Santa Susanna, i carabinieri delle hanno denunciato a piede libero un uomo di Villa Castelli per detenzione illegale di armi;

denunciato per truffa un uomo di Erchie il quale, dopo aver pattuito “online” la vendita di un manufatto, non ha recapitato il prodotto all’acquirente;

denunciato un giovane di Torre Santa Susanna per ricettazione, poiché trovato in possesso di un motociclo oggetto di furto. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario.

I militari hanno, inoltre, segnalato alla prefettura, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, quattro persone, ad una delle quali è stata ritirata anche la patente di guida, trovate in possesso di cocaina, eroina, marijuana e hashish.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire elevati standard di sicurezza ai residenti e ai vacanzieri.

