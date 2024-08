Francavilla Fontana, cercasi addetto stampa e un social media manager per gli eventi estivi

Sembrano, dopo una prima lettura, due buone occasioni di lavoro. Il comune di Francavilla Fontana è alla ricerca di un nuovo addetto stampa fino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco Antonello Denuzzo e di un “Social Media Manager” per la gestione complessiva di tutti gli eventi estivi “Un sacco bella”, per “la parte relativa al mondo dei media, oltre che l’ideazione e la realizzazione di contenuti specifici e di campagne pubblicitarie e iniziative promozionali dedicate”.

Per l’addetto stampa è annunciato un bando. Verrà corrisposto 10mila euro per un anno di lavoro, senza vincolo di subordinazione. Vale a dire 833 euro lordi al mese, meno di 28 euro al giorno. E dovrà “anche fornire un recapito telefonico, cellulare, e-mail, contatto skype idoneo a garantire la propria reperibilità e garantire la disponibilità a partecipare a riunioni periodiche con il personale dell’Ente, ad eventi ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi”. Per partecipare alla selezione, oltre l’iscrizione “negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’Albo nazionale dei giornalisti”, è richiesto un altro requisito: “essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in scienze della comunicazione, diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili”.

Per il social manager la giunta ha dato direttiva al dirigente comunale “all’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato alla individuazione del professionista, stanziando una somma quantificata in 5mila euro onnicomprensive”.

