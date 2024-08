Dal Canton a Bari nel segno della cooperazione

BARI – Un percorso di valorizzazione e consolidamento delle relazioni di gemellaggio tra la città di Bari e la città di Guangzhou e tra la Regione Puglia e la Provincia del Guangdong. Per questo una delegazione guidata da Liu Yumei, direttrice generale dell’ufficio cultura, radio, televisione e turismo della Città di Guangzhou (meglio nota come Canton, città capoluogo della Municipalità, gemellata con Bari dal 1986), è stata ricevuta a palazzo di città dal sindaco Vito Leccese.

Da anni, infatti, l’amministrazione comunale di Bari e la Regione Puglia sono impegnate in una serie di iniziative e azioni che coinvolgono diverse istituzioni del territorio (tra cui l’Università degli studi di Bari, il Politecnico di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari) pensate per rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra i due territori all’interno di una più ampia strategia di cooperazione tra la Puglia e la Repubblica Popolare Cinese. La città di Bari, in particolare, è gemellata con Canton, la più grande città costiera del sud della Cina, con l’obiettivo condiviso di favorire e incoraggiare maggiori progettazioni e scambi culturali, scientifici ed economici, specie nei settori turistico, logistico, fieristico, manifatturiero e dell’innovazione tecnologica, così da rinnovare l’interesse delle istituzioni e degli investitori del Guangdong, nei confronti del capoluogo regionale pugliese e della sua area metropolitana.

