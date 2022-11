Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Scontro tra un’auto e una bici, nel pomeriggio, intorno alle 16, su via San Vito a Francavilla Fontana. Ad avere la peggio, un uomo in sella alla sua bicicletta che, dopo l’impatto col mezzo è caduto in maniera violenta a terra sbattendo la testa. Il poveretto perdeva sangue e presentava una vistosa ferita al capo. Sul posto, insieme alla polizia locale, anche i paramedici del 118: il ferito, cosciente, dopo essere stato medicato in strada è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per tutti gli accertamenti del caso.