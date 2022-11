Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Quasi fossero normali clienti, sono prima entrati nel negozio chiedendo di parlare con il titolare, in quel momento fuori dall’attività, e poi, guadagnato l’esterno, hanno aspettato che scendesse dal suo furgone per tramortire il poveretto con un colpo alla testa, forse con una mazza. Hanno finito l’opera prendendolo a calci con inaudita violenza i due misteriosi aggressori che, nella mattina di giovedì, hanno pestato nei pressi della sua attività un noto commerciante del posto, titolare di una avviata ferramenta sita su via Niccolò De Reggio, comunemente nota come via Brindisi a Francavilla Fontana.

La denuncia ai carabinieri

Ancora da verificare il movente. Si pensa ad un tentativo di rapina non riuscita, anche grazie all’intervento dei passanti in aiuto al noto commerciante e imprenditore che, ricoverato in ospedale, ha poi denunciato tutto ai carabinieri della locale compagnia, ora chiamati a rintracciare i due picchiatori, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del locale. Il 50enne, tutt’ora ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti, ha riportato la frattura di una spalla, costole incrinate e diverse contusioni ed escoriazioni. Insomma, violenza senza fine a Francavilla Fontana, per un’escalation, culminata con l’omicidio del 19enne Paolo Stasi, che sembra essere senza fine.