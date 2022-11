Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Torna in aula il processo Tap ma anche questa volta si conclude con un rinvio. Una necessità, dovuta ad un difetto di notifica per gli imputati in seguito alla disposizione di anticipare il processo rispetto alla precedente data fissata dal giudice errede. Il processo Tap passa in modo definitivo nelle mani della dottoressa Mariano

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts