Francavilla Fontana, “dove sono i soldi del ministero?”: la protesta

FRANCAVILLA FONTANA – Non è chiaro il motivo della protesta, né da chi sia partita. Intanto, però, lo striscione comparso in queste davanti agli uffici comunali dei Servizi sociali di via Barbaro Forleo, a pochi metri da Castello Imperiali, denuncia una presunta e mancata erogazione di fondi già stanziati dal ministero a favore dei minori.

“Minori senza sostentamento economico da mesi… Dove sono i soldi del ministero??”, recita il misterioso striscione che, al momento di scrivere, nessuno ha ancora rivendicato.

Striscione davanti ai Servizi sociali, l’ipotesi

È tuttavia possibile che tutto sia partito da un contenzioso in atto tra una comunità educativa per minori non accompagnati e il Comune di Francavilla Fontana. La controversia sarebbe nata da alcune fatture non pagate e contestate. Tra denunce, da una parte, e procedimenti di sospensione dell’attività dall’altra, la situazione sarebbe in una fase di stallo. Al netto dello striscione comparso in queste ore.

