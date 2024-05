FdI, ‘Aumentare igienisti dentali in strutture pubbliche pugliesi’

“La figura dell’igienista dentale è da ritenere di notevole importanza e si potrebbe prevedere di sviluppare dei protocolli preventivi sin dalla fase gestazione fino all’età adulta ed è necessario introdurre questa figura professionale nelle dotazioni organiche delle strutture pubbliche”. Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, il capogruppo Francesco Ventola e il vicepresidente di Commissione Renato Perrini, a margine dei lavori della Commissione Sanità in cui c’è stata l’audizione del coordinamento regionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche della riabilitazione e della prevenzione della Regione Puglia.

”I delegati dalla Federazione nazionale dell’ordine preposto, insieme – aggiungono – ai presidenti degli albi provinciali della Puglia, hanno chiesto unanimemente di introdurre la figura dell’igienista dentale nelle strutture ospedaliere pubbliche e che venga inserita nei LEA (livelli essenziali di assistenza) per permettere a tutti di garantire il servizio dal punto di vista della prevenzione per le malattie del cavo orale, in considerazione dell’evidente prova scientifica della correlazione tra le malattie del cavo orale con le malattie sistemiche, al fine di contribuire ad un risparmio dei costi del sistema sanitario”, spiegano Ventola e Perrini.

“Chiediamo – concludono – che venga rispettato ciò che la Regione Puglia ha previsto con un regolamento, inserendo tale figura, e che nella prossima pianificazione triennale possa essere incrementato il numero attualmente esistente che è pari ad appena 6 unità, una per ogni azienda sanitaria”.

