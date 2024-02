Roma – “Chiamo tutti voi a raccolta. L’obiettivo che abbiamo è ambizioso ma non possiamo raggiungerlo se non siamo tutti insieme”. Sono le prime parole da segretario di Forza Italia di Antonio Tajani. È lui il futuro degli azzurri dopo Silvio Berlusconi. “Il primo messaggio di congratulazioni che ho ricevuto ricorda e’ stato quello di Marina e di Piersilvio Berlusconi”.

Ora, dobbiamo dimostrare che possiamo camminare sulle nostre gambe. Il partito cresce e c’è bisogno di Forza Italia.

Dobbiamo pensare a tutti gli appuntamenti elettorali che abbiamo: dobbiamo vincere, perche’ dalla vittoria dipende anche la sopravvivenza, nei prossimi trent’anni, del nostro movimento politico”. Al congresso è arrivata anche la presidente del parlamento europeo Roberta Metzola. Si punta alle europee e lo si fa’ insieme al partito popolare europeo. La partita in forza Italia è ormai chiusa con una squadra di Governo formata con la nomina dei segretari e componenti della segreteria nazionale. Tra questi oltre i componenti di Governo per la Puglia ci sono il vice presidente della commissione antimafia, Mauro Dattis e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto

https://youtu.be/3GqH_OBWVas?si=VnXNUaBPVO0swq3A

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author