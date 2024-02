Il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’on Mauro D’Attis, eletto nella segreteria nazionale del partita forzista nella lista a sostegno del nuovo segretario Tajani.

La nota di ringraziamento dell’on. D’Attis

“Forza Italia è il mio partito, la mia famiglia da sempre ed essere oggi tra i sei eletti nella segreteria nazionale guidata da Antonio Tajani è per me un onore di cui avverto forte la responsabilità. Al congresso nazionale c’è stata una partecipazione straordinaria di giovani e ciò significa che abbiamo davanti un grande futuro, anche perché il nostro è un partito in cui vige la meritocrazia e in cui i giovani possono ricoprire anche ruolo di direzione.

Ringrazio l’uomo e politico Antonio Tajani per la fiducia nei miei confronti e per la sua lungimiranza che ci ha condotto a celebrare i congressi nei territori per arrivare fino ad oggi. Grazie anche a tutti i delegati della Puglia: la nostra Regione dà tanto al partito in termini di consenso, inseguiamo con entusiasmo la Calabria e intendiamo raggiungere gli stessi risultati. Oggi è un nuovo inizio per noi che costruiamo il domani del partito con basi solidissime: abbiamo un’eredità immensa che ci ha lasciato il nostro Presidente Berlusconi e noi la valorizzeremo con cura e determinazione”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts