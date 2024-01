Forza Italia, rush finale per i congressi pugliesi

Bari – “Saranno oltre novemila gli iscritti a Forza Italia che parteciperanno con diritto di voto ai congressi provinciali del partito in tutta la Puglia. Come ha fortemente voluto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e come deliberato dall’assemblea nazionale, i congressi eleggeranno i nuovi coordinatori provinciali e di grande città, i componenti dei coordinamenti e i delegati che parteciperanno al prossimo Congresso nazionale del partito previsto a Roma il 24 e 25 febbraio”. Lo fa sapere il coordinatore regionale degli azzurri pugliesi, Mauro D’Attis. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti regolarmente a Forza Italia entro la data del 31 ottobre. Sarà possibile presentare la candidatura a coordinatore provinciale o di “grande città” entro quarantotto ore prima della celebrazione del rispettivo congresso.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Dal 12-14 gennaio si celebreranno i congressi della provincia di Brindisi (venerdì 12 gennaio ore 16.00, Hotel Nettuno a Brindisi), della provincia di Bari (sabato 13 gennaio ore 10, Villa Romanazzi Carducci a Bari) e di Bari Città (domenica 14 gennaio ore 10, Villa Romanazzi Carducci a Bari). In particolare per il congresso provinciale di Bari, sono state previste quattro sedi di seggio elettorale per consentire agli oltre tremila iscritti della provincia di poter agevolmente votare e partecipare al congresso che avrà come sede principale di svolgimento l’hotel Villa Romanazzi Carducci. Le altre sedi di seggio elettorale da cui sarà possibile votare, seguire la diretta e intervenire saranno ad Altamura (Multicinema Teatro Mangiatordi), Monopoli (Tenuta Chianchizza) e Corato (La locanda di Beatrice).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp