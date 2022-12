Foggia: Tangenti, rinviato a giudizio ex sindaco Landella

Condividi su...

Franco Landella (Lega), ex sindaco di Foggia, Leonardo Iaccaeino, ex presidente del Consiglio comunale, e altri 11 imputati sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bengivenga, presunto giro di tangenti al comune di Foggia.

Le accuse, a vario titolo, sono di tentata concussione, corruzione, peculato e tentata induzione indebita, istigazione alla corruzione. Per loro il processo inizierà il prossimo 15 marzo. Hanno patteggiato la pena Davide Saurino (1 anno) e Marianna Tucci (1 anni e 3 mesi), mentre sono stati prosciolti gli ex consiglieri comunali di maggioranza Pasquale Rignanese, Lucio Ventura e Consalvo Di Pasqua.

L’inchiesta, che si basa su intercettazioni e parziali ammissioni di alcuni indagati, ha portato tra il 30 aprile e 22 maggio 2021 agli arresti di una mezza dozzina di persone tra carcere e domiciliari compresi l’ex sindaco, l’ex presidente del consiglio comunale, alcuni consiglieri comunali e imprenditori.

Al centro dell’inchiesta una serie di appalti per la pubblica illuminazione, progetti urbanisti, forniture e acquisti per regali a scopo privato di materiale vario pagato con fondi in dotazione all’ex presidente del Consiglio comunale.