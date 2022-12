Immigrati: FdI, ‘Fare chiarezza in commissione su Cara Foggia’

Condividi su...

“Nei giorni scorsi come Fratelli d’Italia avevamo chiesto chiarezza sulla gestione di Borgo Mezzanone tirato in ballo nelle inchieste giornalistiche sul deputato Soumaohoro. Pronta arrivò la risposta del segretario generale della Giunta, Roberto Venneri”. Ma “è necessario” ancora “fare chiarezza su una vicenda poco trasparente e piuttosto nebulosa ed è per questo che come Fratelli d’Italia riteniamo sia importante che al di là delle precisazioni striminzite rilasciate in un comunicato il dottor Roberto Venneri, in qualità di responsabile della struttura cui afferisce la Sezione sicurezza del cittadino, politiche per la migrazione ed antimafia sociale e il dirigente della Sezione stessa, Antonio Tommasi, vengano nella Commissione di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia al fine di avere contezza sull’operato della Regione Puglia con riferimento all’affidamento del servizio di gestione del Cara di Borgo Mezzanone”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali pugliesi del gruppo di Fratelli d’Italia, annunciando di aver depositato una richiesta di audizione in commissione Antimafia dei dirigenti della Regione.