Foggia: Scelto il nuovo direttore sportivo

Piergiuseppe Sapio sarà il nuovo direttore sportivo del Foggia. L’ex responsabile del settore giovanile del Taranto è stato promosso dal presidente Nicola Canonico dopo l’addio a sorpresa di Matteo Lauriola. La scorsa estate, Sapio, 31 anni, è stato in lizza per lo stesso ruolo anche a Taranto, ma quando la trattativa sembrava sul punto di essere ufficializzata, il presidente Massimo Giove tornò sui suoi passi scegliendo Nicola Dionisio. La prima esperienza di Piergiuseppe Sapio come diesse sarà proprio a Foggia, si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare la prossima settimana.