Foggia, Salines: “Ora inizia un nuovo campionato per noi”

Il suo gol ha permesso al Foggia di ipotecare il derby contro il Taranto. Nel post gara, Emmanuele Salines ha esternato tutta la propria gioia per il gol e per il successo: “Nel primo tempo siamo stati molto compatti, anche un po’ impauriti per via del periodo che stavamo attraversando. Fortunatamente, nella ripresa abbiamo sbloccato la gara. Il gol? Quando vado a saltare sui calci piazzati cerco sempre di segnare. Mentalmente questa vittoria ci aiuta tantissimo, dobbiamo continuare così e seguire mister Capuano. Sapevamo sarebbe stata una gara molto difficile ma diamo sempre il massimo. Piano piano usciremo da questa situazione, ora inizia un nuovo campionato per noi e dobbiamo dare sempre il massimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author