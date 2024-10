Foggia, Capuano: “Vittoria di platino, nella ripresa non c’è stata partita”

Ezio Capuano può finalmente esultare. Il suo Foggia, infatti, vince e convince nel derby contro il Taranto, ex squadra dell’attuale allenatore dei rossoneri: “Ho dato il massimo per i colori rossoblù, avevo costruito una grande squadra che però è stata smantellata. Continuare in riva allo Ionio sarebbe stato incoerente, invece ho scelto di andare via rinunciando anche ad un contratto importante”, ha ricordato Capuano.

Il tecnico, poi, è tornato sul successo odierno, rivolgendo un plauso ai suoi ragazzi: “Abbiamo iniziato benissimo, poi ci siamo un po’ innervositi. Siamo stati bravi nel modificare l’assetto nella ripresa, dopodiché non c’è stata partita. La gara di oggi era molto più difficile rispetto alle prossime gare, per via della situazione di classifica. Abbiamo vinto in maniera strameritata, ottenendo tre punti di platino. Sono contento per i ragazzi, ho visto una squadra aggressiva e le rincorse difensive di Millico ed Emmausso lo testimoniano. Alleno un gruppo importante, ora dobbiamo migliorare per uscire da questa situazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author