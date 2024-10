Taranto, Lucchesi: “Gautieri in bilico? Sarebbe ingeneroso”

Buio pesto in casa Taranto. La sconfitta nel derby contro il Foggia, infatti, non aiuta la classifica dei rossoblu, relegati ancora sul fondo della classifica. Al termine della sfida dello ‘Zaccheria’, il dg degli ionici, Fabrizio Lucchesi, ha dichiarato: “Nel primo tempo abbiamo giocato con applicazione e generosità. Nella ripresa, invece, un errore individuale ha complicato la partita. C’è stato un tentativo di reazione ma la gara ormai era compromessa. Siamo in emergenza da inizio anno ma oggi mancavano dei giocatori esperti. Ci mancano dei punti, dobbiamo lavorare ancora per colmare questo gap. Dobbiamo fare meglio, anche in vista della penalizzazione che dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Gautieri in bilico? Quando vincono, gli allenatori sono bravi, mentre quando perdono no. Oggi, però, sarebbe ingeneroso dire che Gautieri è in bilico”.

