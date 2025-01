Foggia, rubato mezzo Aism per trasporto disabili

Rubato a Foggia il furgone dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla). Il mezzo viene utilizzato per le diverse attività di volontariato dell’associazione e per il trasporto disabili essendo dotato di un sollevatore elettrico per carrozzina. Stando a quanto si apprende, il mezzo (donato all’associazione 30 anni fa da Trenta ore per la vita) era parcheggiato all’interno di un’area dell’ospedale D’Avanzo del capoluogo dauno. L’ultima volta sarebbe stato visto dai volontari il 16 gennaio. Stamani il mezzo, che serviva per un’attività di volontariato, non è stato trovato. Presentata denuncia ai carabinieri. ” È un gesto ignobile – dichiara Massimo Selmi, presidente dell’associazione di Foggia -. È un mezzo che viene utilizzato anche per i disabili. Chi lo ha portato via ce lo faccia ritrovare”

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts