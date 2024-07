Foggia, quando la comunicazione rende protagonisti i tifosi

Quella che si respira a Foggia è una vera e propria ventata di novità ed originalità, e non parliamo soltanto di aspetti puramente calcistici. Nell’era social la comunicazione è una delle componenti fondamentali e tramite essa il club rossonero ha deciso di dar voce alla fantasia dei propri tifosi, nel vero senso della parola. Saranno infatti loro a decidere quali saranno le maglie da gioco dei loro beniamini, come spiegato in conferenza stampa dal vicepresidente Emanuele Canonico e dal responsabile della comunicazione Alessio Grieco. Se la divisa classica verrà comunque scelta dalla società, i sostenitori potranno votare sui social la seconda e la terza maglia attraverso tre prototipi che verranno pubblicati dal club non oltre la metà di luglio. Le due maglie più votate saranno così presentate ufficialmente entro la prima settimana di agosto ed indossate dai calciatori in campo, ma non finisce qui. Gli appassionati avranno anche la facoltà di votare le playlist musicali che animeranno i prepartita, le esultanze ai gol e gli intervalli allo “Zaccheria” nel corso della stagione, mediante la pubblicazione di tre proposte che saranno selezionabili da ogni utente su Spotify. L’intento è quello di creare un rapporto squadra-tifoso moderno, identitario e realmente personalizzato in diverse sfaccettature. L’ormai famoso album delle figurine da riempire ad ogni annuncio di nuovi acquisti è effettuato con tecniche grafiche ben precise ed ASMR, sound rilassante ormai celebre tra i giovani soprattutto su TikTok. Un’originale trovata social che stimola passioni e nostalgie di grandi e piccini. A toccare le sensibili corde identitarie della tifoseria foggiana anche il particolare claim della campagna abbonamenti, volutamente in dialetto, che rappresenta uno dei modi di dire più comuni tra quei tifosi tipicamente più scettici: la strategia è proprio quella di trasformare qualcosa di negativo in una ventata di positività attorno ad un Foggia volenteroso, in tutti gli aspetti, di cambiare strada dopo le difficoltà degli ultimi mesi.

