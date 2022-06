Foggia, operazione antidroga della Guardia di Finanza, eseguite 17 ordinanze

FOGGIA – È stata ribattezzata operazione “Doppio zero”, le fiamme gialle sono state impegnate nelle ultime ore nel Gargano per un blitz antidroga. Dalle prime ore di oggi 160 uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, Servizio

Centrale I.C.O. di Roma, Gruppo Investigativo C.O. di Bari, Gruppo Pronto Impiego di Bari, supportati dall’alto da un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, stanno dando esecuzione a 17 ordinanze di custodia

cautelare nei confronti di altrettanti indiziati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per

violazioni della normativa in materia di armi.