Tragedia nella notte sulla Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo per Zollino.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, Christian Stomeo, di Martano. Il giovane era alla guida della sua Opel Corsa quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. La vittima, una volta uscita dall’abitacolo è stata travolta da un’altra auto guidata da um 31enne. Insieme al 28enne viaggiava un amico di 31 anni di Corigliano d’Otranto che è stato condotto al Fazzi per varie fratture. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118.