Foggia, la tenuta difensiva è super: quattro clean sheet consecutivi

Sembrava dover essere una stagione di transizione, una stagione di sofferenza cominciata al termine di un’estate trascorsa quasi interamente a sperare in un ripescaggio che non sarebbe mai avvenuto, al contrario fino a questo momento si sta rivelando un percorso irto di grandi soddisfazioni: il Foggia di Cudini si gode un avvio di campionato ben superiore rispetto alle attese. Il prestigioso blitz di lunedì sera in quel di Catania, nel contesto di un Massimino stracolmo di passione, ha dato valore ai due pareggi consecutivi precedenti conquistati nella complicata trasferta di Avellino e tra le mura amiche contro la Virtus Francavilla. Uno 0-2, quello maturato in terra etnea, nel quale a risaltare ancora una volta è stata la super tenuta difensiva del gruppo rossonero: sono infatti quattro i clean sheet consecutivi collezionati da Garattoni e compagni, rimasti imbattuti – oltre che in occasione delle già citate sfide ad Avellino, Virtus Francavilla e Catania – anche contro il Giugliano alla seconda giornata. A parte le due reti incassate a Taranto nel derby della prima di campionato, di fatto, il Foggia e il suo portiere Nobile non hanno mai dovuto raccogliere il pallone dall’interno della propria porta.

Non esattamente una tendenza tipica di una squadra di Cudini, allenatore impostosi tra i professionisti alla guida di un Campobasso a tratti zemaniano per la sua spregiudicatezza. Che ben venga, però, questa crescita per il tecnico nativo di Sant’Elpidio a Mare che continua a lavorare sottotraccia per rendere grandi i satanelli. Il prossimo ostacolo, da affrontare tra le mura amiche dello Zaccheria, si chiama Turris, una delle principali rivelazioni di questo avvio. I corallini, terzi in classifica con 10 punti all’attivo alle spalle del tandem di vetta composto da Juve Stabia e Latina, sono reduci dalla prima sconfitta subita per mano del Picerno e per questo potrebbero approdare in terra dauna privi delle certezze che avevano contraddistinto le primissime uscite. Ai pugliesi il compito di provare ad approfittarne.

