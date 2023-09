Foggia, Salines: “Ho trovato un ottimo gruppo. Turris? Serve compattezza”

FOGGIA – Emmanuele Salines è stato, finora, uno dei rinforzi estivi più utili in casa Foggia. Il difensore rossonero ha parlato in conferenza stampa, partendo dalla sua apprezzabile versatilità: “Faccio quello che mi chiede il mister, sono sempre a disposizione del gruppo a prescindere dal ruolo. In teoria sarei un difensore centrale ma alla Feralpisalò ho fatto anche il terzino destro ed ogni tanto il terzino sinistro, qui mi adatto a qualsiasi cosa loro mi dicano. Da braccetto bisogna essere più aggressivi ed avanzare, da centrale ci si dà una mano tra compagni, per me è uguale perchè ormai so ricoprire ogni ruolo. Quattro anni fa, da quinto di centrocampo, mi spingevo più avanti, ora gioco più dietro e penso più a difendere. Ogni tanto, forse, dovrei sfruttare maggiormente la mia velocità. La marcatura su Chiricò? Ho dato il massimo, è difficile stargli dietro ma sono rimasto sul pezzo”.

Seconda esperienza in rossonero per lui, dopo quella risalente alla stagione 2019/2020 in Serie D. Salines è soddisfatto del suo Foggia-Bis: “Quando mi hanno chiesto di tornare qui non ci ho pensato due volte, è una piazza spettacolare. Per ora va tutto bene e darò il massimo finchè posso. Giocare senza tifosi non è bello, già in Serie D avevamo 7000 spettatori e non vedo l’ora di rivederli. È tutto uguale a quattro anni fa nonostante il cambio di categoria, siamo un bel gruppo come allora”.

Allo “Zaccheria” arriverà la Turris: “Sarà una partita dura, loro sono aggressivi e vorranno riscattare l’ultima sconfitta. Siamo in emergenza in difesa e dobbiamo compattarci ancora di più. Hanno il miglior attacco ma noi stiamo facendo bene e non dobbiamo prendere gol”.

