Foggia, in difesa arriva Manuel Marzupio

Un nuovo difensore per Mirko Cudini: ha firmato per il Foggia Manuel Marzupio, 23enne difensore alto 190 cm proveniente dalla Pro Sesto.

Marzupio, difensore nato a Bergamo il 05/04/2000, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter per poi essere girato in prestito in Serie D alla Virtus Bergamo dove trascorre due stagioni. Nel 2019 approda tra i professionisti in Serie C collezionando fino ad oggi 63 presenze con le maglie di Cavese e Pro Sesto, squadra in cui ha militato nella scorsa stagione.

