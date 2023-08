Virtus Francavilla, Gavazzi si presenta: “Voglio essere uno dei leader del gruppo”

FRANCAVILLA F.NA – Fabio Gavazzi, nuovo difensore della Virtus Francavilla, ha rilasciato in esclusiva ai microfoni di Antenna Sud le sue prime parole da calciatore biancazzurro: “Sono molto contento, è un ritorno in Puglia dove sono stato benissimo un paio d’anni fa. Del Francavilla me ne hanno parlato tutti bene e sinceramente le aspettative che avevo stanno trovando conferma. Sono contento, vedo un gruppo affiatato e organizzato, così come la società. Villa è un allenatore che ha fame, ha voglia e sta dando la sua organizzazione”.

Si sente già un leader del gruppo? Gavazzi risponde così: “Mi sento un compagno con qualche partita in più sulle spalle. In uno spogliatoio, per far bene, devono esserci tanti leader. E io proverò a essere uno di questi. Ci aspetta un girone difficilissimo, ma con il lavoro e il sacrificio ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Sul gol segnato proprio alla Nuovarredo Arena, quando indossava la maglia del Foggia, infine l’esperto centrale scherza: “Non so se ho fatto breccia nel cuore della società con quello, ma di sicuro Francavilla mi porta bene…”.

